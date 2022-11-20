منتخب قطر يسعى لإثبات أحقيته بالتواجد في كأس العالم 2022

يواجه منتخب قطر تحدياً مهماً مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 التي يستضيفها على أرضه، وذلك حين يلاقي منتخب الإكوادور مساء اليوم الأحد.

ويدرك الإسباني فيليكس سانشيز مدرب "العنابي" أن المهمة لن تكون سهلة، وأن العالم سيتابع بترقب شديد ما سيقدمه أصحاب الأرض.

ويسعى المنتخب القطري لتأكيد جودته وأحقية تواجده في البطولة بعيداً عن حقيقة تأهله للمشاركة فيها كونها تقام على أرضه.

كما أن الفرصة مواتية أمام بطل آسيا لتوجيه إنذار مبكر لمنتخبي السنغال وهولندا من خلال حصد نتيجة إيجابية أمام نظيره الإكوادوري الذي احتل المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية التأهيلية.

حقق القطريون نتائج إيجابية خلال المرحلة الاستعدادية، إذ فازوا على ألبانيا (1-0)، وبنما (2-1)، والهندوراس (1-0)، وغواتيمالا (2-0)، وتعادلوا قبل ذلك مع تشيلي (2-2)، وسقطوا أمام كندا (0-2).

كما تفوقوا على غانا 2-1، وتعادلوا مع المغرب بنتيجة 2-2 في أبرز النتائج خلال الأشهر الماضية.

رغم أن الترشيحات لا تصب في صالح أصحاب الأرض القادمين من آسيا بشكل عام للتقدم في البطولة، إلا أن المفاجآت قابلة للحدوث كما حصل في السابق مع منتخب كوريا الجنوبية في نسخة عام 2002.

في المقابل، عانى منتخب إكوادور من عقم تهديفي في مبارياته الأخيرة، إذ سجل لاعبوه هدفين فقط خلال آخر 6 مباريات ودية، لكن شباكه لم تتلق أي هدف، مما يؤكد صلابة الفريق بشكل عام.

وحقق المنتخب الإكوادوري الفوز على نيجيريا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 1-0، فيما تعادل دون أهداف مع المكسيك واليابان والسعودية والعراق.

تاريخ المواجهات بين منتخبي قطر وإكوادور

التقى الفريقان ثلاث مرات من قبل كانت جميعها ودية، ففي عام 1996 تواجها في مناسبتين انتهت الأولى بالتعادل 1-1، فيما فاز الإكوادوريون بنتيجة 2-1 في الثانية، أما اللقاء الثالث عام 2018 فانتهى لصالح العنابي بنتيجة 4-3.

ما هي التشكيلتان المتوقعتان لمنتخبي قطر وإكوادور:

المنتخب القطري

سعد الشيب، خوخي بوعلام، بسام الراوي، عبد الكريم حسن، بيدرو ميغيل، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، كريم بوضياف، همام الأمين، المعز علي، أكرم عفيف.

المنتخب الإكوادوري

أليكساندر دومينغيز، أنجيلو بريسيادو، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفيس إستوبينان، جيجسون مينديز، موسيس كايسيدو، غونزالو بلاتا، خوسيه سيفوينيتس، إينير فالنسيا، روماريو إيبارا.