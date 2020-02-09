الاستقرار على مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أنه استقر على استدعاء محمد صلاح للقائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، بعد التأهل رسمياً إلى البطولة.

وقال غريب في تصريحات السبت: "لم نجهز بعد القائمة النهائية، لكن يحق لنا اختيار 3 لاعبين فوق السن، وسيكون محمد صلاح أول الأسماء المختارة فيها".

ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاتهم مع إدارة ليفربول، من أجل السماح للمهاجم المصري بالمشاركة في الأولمبياد.

يذكر أن موعد إقامة أولمبياد طوكيو يتعارض مع بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، لذلك قد يرفض يورغن كلوب السماح لـ "مو" بالانضمام إلى قائمة بلاده خلال هذه الفترة.