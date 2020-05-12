منح الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي

منحت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توقفها فترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة “ذا سن”، أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، منح رابطة الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات خلف أبواب مغلقة اعتباراً من 1 يونيو.

وأضافت أنه سيسمح بإقامة الفعاليات الثقافية والرياضية، لكن دون حضور الجماهير، لتجنب خطر العدوى، مشيرة إلى أنه سيتم بث هذه الفعاليات عبر شاشات التلفزيون.

جدير بالذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي توقفت قبل 9 مراحل من النهاية، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة ويحتاج إلى 6 نقاط فقط، لضمان تحقيق لقب الدوري الممتاز الأول منذ 30 عاماً.

وتنتظر الرياضة الاحترافية البريطانية تفاصيل أخرى عن خطط الحكومة لتخفيف حالة الإغلاق العام.

وكان مسؤولون طبيون أوضحوا من قبل أن عملية إنتاج اللقاح ربما تحتاج إلى سنوات.

رغم ذلك، فإن باحثين يأملون في بلوغ نفس النتيجة، في أشهر قليلة، حيث لا يزال العمل على ذلك قيد التطور.