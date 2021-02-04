منع ليفربول من دخول ألمانيا لمواجهة لايبتزيغ في دوري الأبطال

رفضت الحكومة الألمانية استثناء ليفربول من قرار منع رحلات الطيران القادمة من دول تحمل سلالات مختلفة لفيروس كورونا بما فيها إنجلترا التي ظهرت فيها السلالة الجديدة مطلع هذا العام.

وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت قراراً بحظر رحلات الطيران القادمة من أي دولة تحمل سلالات جديدة ومختلفة من الفيروس في موجة ثانية شرسة اجتاحت العالم في الأشهر الأخيرة.

ولكن لايبتزيغ خصم ليفربول في دوري أبطال أوروبا في مواجهة دور الستة عشر طالب الحكومة المحلية باستثناء بعثة الريدز من هذا القرار لتسهيل دخولهم إلى الأراضي الألمانية.

لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل الحكومة التي اعتبرت رحلة الفريق كأي رحلة قادمة من الأراضي الإنجليزية المحظورة.

وأبلغت وزارة الداخلية الاتحادية مديرية الأمن العام مساء الخميس أن الشرطة الاتحادية رفضت طلب توفير تصريح خاص لليفربول بالدخول إلى الأراضي الألمانية من أجل خوض المباراة.

وأوضحت وزارة الداخلية الاتحادية أن "الشرطة الاتحادية أبلغت لايبتزيغ أن المعاملة الخاصة والاستثناءات غير ممكنة في ظل الظروف الاستثنائية لقانون الحماية من كورونا.

يذكر أن مواجهات دوري أبطال أوروبا العام الماضي أجريت بشكل استثنائي في العاصمة البرتغالية لشبونة بنظام مباراة واحدة لكل دور بداية من ربع النهائي، لكنها عادت في العام الحالي للنظام القديم.