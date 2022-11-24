من السعودية.. أول عرض رسمي يصل إلى رونالدو عقب النهاية الحزينة

بينما يستعد النجم العالمي كريستيانو رونالدو لخوض أول مباراة بالمونديال مع منتخب البرتغال دون أن ينتمي لأي نادِ، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن أول عرض رسمي قد وصل اللاعب من أحد الأندية السعودية.

أول عرض رسمي يصل إلى رونالدو

أشارت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، إلى أنّ رنالدو تلقى مؤخراً عرضاً مالياً ضخماً من نادي النصر السعودي، وذلك للانضمام إلى صفوف الفريق عقب انتهاء كأس العالم 2022.

ونوهت "ماركا" إلى أن الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المونديال، سيرفع بكل تأكيد من سطوة الكرة السعودية والدوري السعودي، وهو ما قد يُساهم في قبول رونالدو هذا العرض.

ولم تكشف الصحيفة الإسبانية عن أي تفاصيل أخرى بخصوص العرض السعودي إلى رونالدو، سواء في ما يتعلق بالأمور المادية أو الزمنية.

النهاية الحزينة

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أعلن الثلاثاء، أن النجم البرتغالي سيغادر النادي "بأثر فوري" عقب "اتفاق متبادل" بين الطرفين، وذلك قبل يومين فقط من المباراة الأولى لرونالدو في مونديال قطر 2022.

تأتي هذه النهاية الحزينة عقب المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها رونالدو الأسبوع الماضي، والذي ذكر فيها إنه يشعر "بالخيانة" من قبل مسؤولي النادي متهماً إياهم بمحاولة الإطاحة به، فضلاً عن أنه لم يكنّ أي احترام للمدرب الهولندي "إريك تن هاغ".