من سيفوز بالحذاء الذهبي في زمن كورونا؟

تعطل الموسم في كل بطولات الدوري الكبرى بأوروبا لحين إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، وسيكون ليونيل ميسي نجم برشلونة تواقاً لعودة النشاط للحفاظ على فرصه في احتكار جائزة الحذاء الذهبي.

ونال "البرغوث" الأرجنتيني الجائزة كأفضل هداف في أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية، لكن إذا انتهى الموسم على وضعه الحالي، فلن يحتفظ النجم الأرجنتيني بالحذاء الذهبي، إذ يحتل المركز السادس حالياً بين هدافي القارة.

ويتصدر تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو القائمة برصيد 27 هدفاً في الدوري الإيطالي (54 نقطة)، يليه روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ بواقع 25 هدفاً (50 نقطة)، وفقاً للقائمة التي نشرتها صحيفة "ماركا".

ويحتل كريستيانو رونالدو أيقونة يوفنتوس المركز الثالث ولديه 21 هدفاً (42 نقطة)، بالتساوي مع تيمو فيرنر مهاجم لايبتزيغ.

ويأتي ميسي في المركز السادس برصيد 19 هدفاً (38 نقطة) متساوياً مع جايمي فاردي نجم ليستر سيتي، لكن يتفوق عليهما إيرفينغ هالاند ولديه 25 هدفاً مع بوروسيا دورتموند وريد بول سالزبورغ (42 نقطة).