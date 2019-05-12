من هم منافسو صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي؟

يتصدر محمد صلاح، نجم ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً، ويواجه مطاردة شديدة من ثلاثة منافسين لكل منهم 20 هدفاً في سباق التتويج بلقب هداف البطولة.

ويسدل الستار، الأحد، عن نسخة الموسم الحالي من البريميير ليغ، بإقامة 10 مواجهات ضمن المرحلة الـ 38 والأخيرة، حيث الصراع الكبير على اللقب بين مانشستر سيتي المتصدر بـ 95 نقطة وليفربول الوصيف بفارق نقطة واحدة.

وفي سياق التتويج بجائزة هداف المسابقة، يتنافس صلاح (22 هدفاً) مع كلٍ من سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، وساديو ماني زميل صلاح في الريدز، الذين يملك كل واحد منهم 20 هدفاً.

ويأتي بعد هذا الرباعي، جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ 18 هدفاً، ثم هاري كاين مهاجم توتنهام، ورحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي اللذين يملك كل منهما 17 هدفاً.

ويستضيف ليفربول غريمه ولفرهامبتون، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفاً على برايتون، فيما يستضيف بيرنلي خصمه آرسنال.