من هو أفضل أرجنتيني... مارادونا أم ميسي؟

تنطلق بطولة كوبا أميركا 2019 في البرازيل، فجر السبت، بمواجهة البرازيل وبوليفيا في لقاء الافتتاح.

وبعيداً عن صاحب الأرض، نتحدث عن ثاني أكبر المرشحين، أي المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي الذي ينتظره الجميع من أجل التتويج باللقب لأول مرة بعد سنوات من الانتظار.

وفي وقت تأمل الجماهير الأرجنتينية بأن يبتسم الحظ فيه لميسي ورفع الكأس في ختام البطولة، هناك تخوف كبير من أن يكون مصيره مثل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا الذي فشل في حصد لقب كوبا أميركا تاريخياً، وهنا تبرز أرقام اللاعبين على الصعيد الدولي مع منتخب ألبيسيليستي.

مقارنة أرقام المباريات الودية

خاض ميسي 45 مباراة ودية مقابل 50 لمارادونا، وكانت نسبة انتصارات ميسي أعلى برصيد 30 مقابل 21 فوزاً لمارادونا. في وقت يتعادل فيه اللاعبان بعدد الخسارات بقميص المنتخب الأرجنتيني، التي بلغت 9 مقابل 20 تعادلاً لمارادونا وست تعادلات لميسي.

على صعيد التسجيل يتفوق ميسي في المباريات الودية، وذلك بتسجيل 32 هدفاً (0.7 في المباراة الواحدة)، مقابل 19 هدفاً (0.4 في المباراة الواحدة) لمارادونا، وفي صناعة اللعب نال ميسي تاج الملك بـ13 تمريرة حاسمة مقابل صفر تمريرات لمارادونا.

مقارنة أرقام كوبا أميركا

يبدو أن ميسي يتفوق أيضاً بالأرقام على مارادونا مع الإشارة إلى أن ميسي خاض مباريات أكثر في البطولة القارية.

بدايةً من ميسي الذي شارك في 21 مباراة مع الأرجنتين حتى الآن، حقق فيها 13 فوزاً مقابل سبعة تعادلات وخسارة فقط، في وقت سجل ثمانية أهداف (0.8 هدف في كل مباراة)، وصنع 11 تمريرة حاسمة.

في المقابل، خاض مارادونا 12 مباراة في البطولة، وحقق أربعة انتصارات مقابل 3 تعادلات وخمس خسارات، في وقت سجل 4 أهداف فقط (معدل 0.3 كل مباراة) دون أن يصنع لزملائه أي هدف.

مقارنة أرقام المونديال

خاض مارادونا مباريات أكثر من ميسي في كأس العالم تاريخياً، بعدما لعب 21 مباراة (21 فوزاً وأربعة تعادلات و5 خسارات). وعلى صعيد التسجيل أحرز مارادونا 8 أهداف وصنع مثلها لزملائه.

أما ميسي، فخاض حتى الآن 19 مباراة في منافسات كأس العالم، وحقق 12 فوزاً مقابل 3 تعادلات و4 خسائر، وسجل نجم برشلونة خلالها ستة أهداف (معدل 0.3 كلّ مباراة) وصنع 5 لزملائه في المنتخب الوطني.

مقارنة أرقام التصفيات

خاض ميسي مباريات أكثر من مارادونا في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، وشارك في 45 مباراة (23 فوزاً، 12 تعادلا و10 خسارات)، في وقت سجل 21 هدفاً وصنع عشرة أهداف.

أما أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارداونا، فخاض 8 مباريات مُحققاً خمسة انتصارات وتعادلين وخسارة فقط، في حين سجل ثلاثة أهداف فقط.