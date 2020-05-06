من هو أكبر مساهم في أهداف كريستيانو رونالدو؟

سجل المهاجم كريستيانو رونالدو 450 هدفاً على مدار تسع سنوات، واحتاج نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق إلى نوعية مميزة من صناع اللعب ليساعدوه في هز الشباك.

ونشرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية إحصائية لمعرفة أكثر اللاعبين مساهمة في أهداف رونالدو، وتصدر المهاجم كريم بنزيمة القائمة التي تضم 20 لاعباً.

وصنع بنزيمة 44 تمريرة حاسمة لرونالدو بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث صنع غاريث بايل 30 هدفا لرونالدو، يليه مسعود أوزيل الذي صنع 26 هدفاً.

ومن ريال مدريد، صنع الظهير مارسيلو 23 تمريرة هدف لرونالدو، يليه آنخيل دي ماريا بصناعة 22 هدفاً، وإيسكو (16)، ولوكا مودريتش (14)، وداني كارفاخال (12).

كما تضم القائمة ريكاردو كاكا (11 هدفاً)، وسيرخيو راموس (11)، وخاميس رودريغيز (10)، وتوني كروس (10)، ولوكاس فاسكيز (9)، وتشابي ألونسو (9).

أما أكبر المساهمين من فريقه الحالي يوفنتوس فهو المهاجم غونزالو هيغواين، لكن سبق لهما التعاون في ريال مدريد أيضاً، لذلك قدم المهاجم الأرجنتيني إجمالي 16 تمريرة حاسمة لـ "صاروخ ماديرا".

ويأتي رايان غيغز على رأس المساهمين من مانشستر يونايتد، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة، ثم واين روني بتسع تمريرات، وكذلك ناني زميله في منتخب البرتغال.