هازارد وبنزيمة وآلابا الأعلى أجراً في ريال مدريد

كشف موقع "capology" عن لائحة أجور لاعبي ريال مدريد لموسم 2021-2022 الفائت الذي شهد فوز الفريق بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.
فيما يلي استعراض لأجور لاعبي ريال مدريد لموسم 2021-2022:
- خيسوس فاييخو: 31,538 ألف يورو أسبوعياً.
- أندريه لونين: 48,654 ألف يورو أسبوعياً.
- داني سيبايوس: 54,231 ألف يورو أسبوعياً.
- ألفارو أودريوزولا: 140,192 ألف يورو أسبوعياً.
- رودريغو غوس: 144,231 ألف يورو أسبوعياً.
- ماريانو دياز: 144,231 ألف يورو أسبوعياً.
- أوريليان تشواميني: 144,231 ألف يورو أسبوعياً.
- ناتشو فيرنانديز: 147,385 ألف يورو أسبوعياً.
- فيديريكو فالفيردي: 160,192 ألف يورو أسبوعياً.
- إدواردو كامافينغا: 160,192 ألف يورو أسبوعياً.
- لوكاس فاسكيز: 162,308 ألف يورو أسبوعياً.
- داني كارفاخال: 176,731 ألف يورو أسبوعياً.
- إيدير ميليتاو: 180,385 ألف يورو أسبوعياً.
- فيرلاند ميندي: 180,385 ألف يورو أسبوعياً.
- ماركو آسينسيو: 189,038 ألف يورو أسبوعياً.
- تيبو كورتوا: 227,308 ألف يورو أسبوعياً.
- أنتونيو روديغر: 360,577 ألف يورو أسبوعياً.
- لوكا مودريتش: 378,654 ألف يورو أسبوعياً.
- فينيسيوس جونيور: 400,577 ألف يورو أسبوعياً.
- توني كروس: 421,923 ألف يورو أسبوعياً.
- ديفيد آلابا: 432,692 ألف يورو أسبوعياً.
- كريم بنزيمة: 461,538 ألف يورو أسبوعياً.
- إيدين هازارد: 600,962 ألف يورو أسبوعياً.
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