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هازارد وبنزيمة وآلابا الأعلى أجراً في ريال مدريد

منشور 11 أيلول / سبتمبر 2022 - 10:54
نجوم ريال مدريد (المصدر: أ ف ب)
نجوم ريال مدريد (المصدر: أ ف ب)

كشف موقع "capology" عن لائحة أجور لاعبي ريال مدريد لموسم 2021-2022 الفائت الذي شهد فوز الفريق بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

فيما يلي استعراض لأجور لاعبي ريال مدريد لموسم 2021-2022:

  • خيسوس فاييخو: 31,538 ألف يورو أسبوعياً.
  • أندريه لونين: 48,654 ألف يورو أسبوعياً.
  • داني سيبايوس: 54,231 ألف يورو أسبوعياً.
  • ألفارو أودريوزولا: 140,192 ألف يورو أسبوعياً.
  • رودريغو غوس: 144,231 ألف يورو أسبوعياً.
  • ماريانو دياز: 144,231 ألف يورو أسبوعياً.
  • أوريليان تشواميني: 144,231 ألف يورو أسبوعياً.
  • ناتشو فيرنانديز: 147,385 ألف يورو أسبوعياً.
  • فيديريكو فالفيردي: 160,192 ألف يورو أسبوعياً.
  • إدواردو كامافينغا: 160,192 ألف يورو أسبوعياً.
  • لوكاس فاسكيز: 162,308 ألف يورو أسبوعياً.
  • داني كارفاخال: 176,731 ألف يورو أسبوعياً.
  • إيدير ميليتاو: 180,385 ألف يورو أسبوعياً.
  • فيرلاند ميندي: 180,385 ألف يورو أسبوعياً.
  • ماركو آسينسيو: 189,038 ألف يورو أسبوعياً.
  • تيبو كورتوا: 227,308 ألف يورو أسبوعياً.
  • أنتونيو روديغر: 360,577 ألف يورو أسبوعياً.
  • لوكا مودريتش: 378,654 ألف يورو أسبوعياً.
  • فينيسيوس جونيور: 400,577 ألف يورو أسبوعياً.
  • توني كروس: 421,923 ألف يورو أسبوعياً.
  • ديفيد آلابا: 432,692 ألف يورو أسبوعياً.
  • كريم بنزيمة: 461,538 ألف يورو أسبوعياً.
  • إيدين هازارد: 600,962 ألف يورو أسبوعياً.
كلمات دالة:ريال مدريدإيدين هازاردكريم بنزيمةتيبو كورتواتوني كروس

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