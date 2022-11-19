من هو حكم مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر وإكوادور؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو سيقود مباراة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 بين المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري غداً الأحد.

وتقام المباراة مساء الغد على أرضية ملعب البيت في مدينة الخور.

أورساتو حكم لمباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022

وأوضح فيفا في بيان رسمي: “بعمر الـ 46، يعتبر أورساتو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا.

"بدأ بالتحكيم على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في منافسات نسخة عام 2018”.

يذكر أن منتخب قطر يستهل مشاركته الأولى تاريخياً في مونديال هذا العام بمواجهة مرتقبة أمام منتخب إكوادور الذي وصل النهائيات للمرة الرابعة عبر التاريخ.