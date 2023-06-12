من هو قائد ريال مدريد القادم؟

تلقى ريال مدريد ضربة مؤثرة بعد إعلان رمزه وقائده كريم بنزيما رحيله عن النادي بعد مسيرة مميزة امتدت لـ 14 عاماً، وكثر الحديث عمن سيخلفه في ارتداء شارة القيادة.

وقرر بنزيما التوقيع على كشوفات اتحاد جدة في صفقة قياسية بعد تفضيله عدم تجديد العقد الذي كان يربطه بالنادي الملكي.

لكن المخضرم الآخر ناتشو فيرنانديز خرج بتصريحات إعلامية أكد فيها اليوم الاثنين أنه سيجدد عقده مع الميرينغي لموسم آخر على أقل تقدير، كما أنه سيرتدي شارة القيادة خلفاً لبنزيمة.

ماذا قال ناتشو عن مستقبله مع ريال مدريد ؟

وقال صاحب الـ 33 عاماً في تصريحات نقلها موقع "جول": "قررت البقاء في ريال مدريد، وصلتني عروض أخرى كالعادة، لكني أريد الاستمرار هنا لعام آخر، وأنا في غاية السعادة."

يذكر أن ناتشو خاض مع ريال 319 مباراة رسمية بجميع المنافسات، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ولقب الدوري الإسباني في 3 مناسبات.