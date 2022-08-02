مهاجم برشلونة في طريقه إلى الدوري السعودي

يبدو أن مغامرة المهاجم الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت مع برشلونة قد وصلت إلى نهايتها، رغم محاولاته المستمرة في السابق للبقاء مع الفريق.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن صاحب الـ 31 عاماً تلقى عروضاً مغرية لمواصلة مسيرته الاحترافية في الدوري السعودي.

وسينهي اللاعب بالتالي عقده الحالي مع البارسا والذي يمتد لعامين آخرين من أجل الانتقال إلى السعودية في ظل اهتمام النصر والشباب بخدماته.

ويسعى عملاقا الدوري السعودي لإنهاء هيمنة غريمهما العملاق الآخر الهلال الذي ظفر باللقب المحلي في آخر 3 مواسم.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أعلم برايثوايت بعد نهاية الموسم الماضي أنه لن يكون جزءاً من مخططاته للمستقبل.

وارتبط اسم الدنماركي بسيلتا فيغو مؤخراً قبل أن ينفي النادي الإسباني وجود أي تفكير بضمه.