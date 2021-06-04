مهدي بنعطية يغادر الدحيل

أعلن المدافع مهدي بنعطية رحيله عن نادي الدحيل القطري بعد موسمين ونصف قضاهما في صفوفه، دون التطرق إلى وجهته المقبلة.

ونشر النجم المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل إنستغرام رسالة أكد فيه رحيله عن الدحيل بعد موسمين ونصف قضاهما منذ انضمامه في الانتقالات الشتوية «يناير 2019» قادماً من يوفنتوس.

وفاز بنعطية مع الفريق القطري ببطولتي الدوري وكأس الأمير، كما شارك في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الدوحة للمرة الثانية على التوالي وتوج بها بايرن ميونيخ.

بنعطية يشكر الدحيل

وقال المدافع السابق لمنتخب المغرب: "نهاية التجربة الجميلة في بلد رائع".

وأضاف: "أتقدم بالشكر إلى جميع منتسبي نادي الدحيل بعد أن قضيت معهم فترة موسمين ونصف اكتسبت خلالها الكثير من الصداقات الجميلة، أشكرهم على دعمهم الدائم لي واتمنى أن نلتقي مستقبلاً".

وتتحدث تقارير عن وصول عروض للمدافع المخضرم من الدوري التركي، كما أبدى جنوى رغبته في ضم القائد السابق للمنتخب المغربي، خلال سوق الانتقالات الصيفية، خصوصاً أن عقده مع الدحيل انتهى.