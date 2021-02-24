مهمة صعبة لريال مدريد أمام أتالانتا

يدخل ريال مدريد الإسباني مواجهته أمام مستضيفه أتالانتا الإيطالي بفريق يضم عدداً قليلاً للغاية من اللاعبين ذوي الخبرة والهدافين.

وسيعتمد المدرب زين الدين زيدان والذي سيخوض اللقاء دون هداف الفريق كريم بنزيمة والمهاجم لوكا يوفيتش الذي انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة، على المهاجم ماريانو دياز الذي سجل هدفاً واحداً فقط في ثماني مباريات خاضها بدوري أبطال أوروبا.

وسجل بنزيمة 17 هدفاً في جميع البطولات هذا الموسم، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي أهداف الفريق.

وسافر زيدان إلى إيطاليا بقائمة من اللاعبين الذين سجلوا 23 هدفاً هذا الموسم، حيث يحتل لاعب الوسط كاسيميرو صدارة هدافي اللائحة برصيد ستة أهداف.

لكن إصابات المهاجمين لا تمثل المشكلة الوحيدة بالنسبة إلى مدرب ريال مدريد الذي باتت خياراته محدودة للغاية.

وسيكون لدى زيدان 12 لاعباً من ذوي الخبرة ونجوم الفريق الأول في الوقت الذي يغيب فيه كل من داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا والمدافع سيرخيو راموس والظهير الأيسر مارسيلو والمدافع إيدير ميليتاو ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي والمهاجم رودريغو غوس والجناح إيدين هازارد.

وخلال المباراة الأخيرة التي فاز بها الملكي على حساب بلد الوليد في الدوري الإسباني السبت الماضي، كان لدى زيدان عناصر شابة وصغيرة السن على مقاعد البدلاء، حيث كان إيسكو أقدم لاعب متواجداً بين البدلاء.

وكان ريال مدريد أعار كلاً من يوفيتش ولاعب الوسط مارتن أوديغارد (انضم إلى آرسنال) خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، حيث لم يشاركا كثيراً تحت قيادة زيدان.

ويواجه الفرنسي في الوقت الحالي إمكانية الاعتماد على اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا للشباب الموسم الماضي، لكنه لم يكن متوقعاً لهم أن ينضموا للفريق الأول حتى الآن.

وكان المدافع فيكتور شوست (20 عاماً) شارك بالفعل مع الفريق في المباراة التي خسرها أمام آلكويانو (درجة ثالثة) في كأس إسبانيا.

ولكن، ورغم هذه المجموعة من اللاعبين الموهوبين ضمن قائمة الفريق، هناك شعور بأن أياً منهم لن يستطيع أن يتألق أو يواصل التقدم دون الأزمة التي سببتها الإصابات للفريق.

وقال فيرلان ميندي، وهو أحد اللاعبين الذين تواجدوا طول الموسم “يجب علينا أن نتقدم وأن نواصل مشوارنا مع المجموعة المتاحة من اللاعبين.

“ليس لدينا خيار سوى اللعب دون بنزيمة، سيكون علينا إيجاد حلول للوصول إلى الشباك”.

ويمكن أن يكون فينيسيوس جونيور، الذي سيتولى مسؤولية تعويض غياب بنزيمة، أحد حلول الفريق حيث قال “فزت بثلاثة ألقاب هنا وأتطلع للمزيد ودوري أبطال أوروبا هو واحد من أكبر الأهداف بالنسبة لي”.