مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي

سحبت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا(، في مدينة نيون السويسرية، قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وأسفرت عن مباريات متوازنة.

نتائج قرعة ربع النهائي

1- غرناطة الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزي

2- آرسنال الإنجليزي - سلافيا براغ التشيكي

3- أياكس أمستردام الهولندي - روما الإيطالي

4- دينامو زاغرب الكرواتي - فياريال الإسباني

قرعة نصف النهائي

تم سحب قرعة نصف النهائي والتي أتت نتيجتها كما يلي:

الفائز من المباراة 3 – الفائز من المباراة 1

الفائز من المباراة 4 – الفائز من المباراة 2

ستقام مباريات ذهاب ربع النهائي في الثامن من الشهر القادم، فيما تلعب مواجهات الإياب، يوم 15 من الشهر ذاته.

وستجري مباراتا ذهاب نصف النهائي في 29 من الشهر القادم، على أن تقادم جولة الإياب في السادس من مايو.

وسيحتضن ملعب غدانسك آرينا في بولندا، المباراة النهائية للدوري الأوروبي في 26 من مايو القادم.