مواجهات مهمة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

يحل ريال مدريد الإسباني غداً الثلاثاء ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (13 لقباً)، لتفادي خسارة ثانية على التوالي في مستهل مشواره القاري، بعد أن سقط في الجولة الأولى بصورة مفاجئة على ملعبه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2-3 في مباراة، أراح خلالها مدربه زين الدين زيدان بعض العناصر الأساسية في الشوط الأول الذي تأخر فيه فريقه 0-3، قبل أن يزج بهم في الشوط الثاني من دون أن ينجح في الخروج ولو بنقطة واحدة.

يدخل مدريد المباراة مدعوماً بفوزه في الكلاسيكو على غريمه التقليدي برشلونة 3-1 في عقر داره بملعب كامب ناو، في مباراة ظهر فيها الملكي عازماً على محو خسارتين متتاليتين، الأخرى كانت في الدوري المحلي على أرضه أيضاً 0-1 أمام قادش العائد الى الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2005-2006.

في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يحل إنتر ميلان الإيطالي ضيفاً على شاختار، في مباراة ثأرية للثاني الذي خسر أمام منافسه بخماسية نظيفة في نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أغسطس الماضي، قبل أن يخسر الفريق الإيطالي النهائي أمام إشبيلية الإسباني 2-3.

ويعول الفريق الإيطالي بقيادة مدربه المحنك أنتونيو كونتي على هدافه روميلو لوكاكو الذي سجل 10 أهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات، وأنقذ فريقه من الخسارة على أرضه في الجولة الأولى بإدراكه التعادل 2-2 مع مونشنغلادباخ.

كما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب، مع لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً اتلتيكو مدريد الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي.

واستهل بايرن استهل مشواره القاري بقوة، حيث اكتسح أتلتيكو برباعية نظيفة، رافعاً رصيده من الانتصارات المتتالية في المسابقة القارية إلى 13 فوزاً.

ويبدو الفريق البافاري مؤهلاً للاحتفاظ بلقبه، نظراً لمستواه الثابت وتراجع قوة ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة لعدم ثبات مستوى باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي.

في المقابل، يسعى أتلتيكو مدريد إلى استعادة توازنه عندما يستقبل سالزبورغ.

وفي المجموعة الرابعة، يخوض ليفربول الإنجليزي اختباراً سهلاً ضد ميدتيلاند الدنماركي الذي استقبلت شباكه رباعية من أتالانتا الإيطالي على أرضه في الجولة الأولى.

حقق ليفربول فوزاً ثميناً خارج ملعبه ضد أياكس أمستردام بهدف وحيد في الجولة الأولى.

ويمني ليفربول النفس في بلوغ النهائي للمرة الثالثة في غضون أربع سنوات، بعد أن خسر مواجهة اللقب عام 2018 أمام ريال مدريد 1-3، قبل أن يتوج بلقبه القاري الخامس عام 2019، بفوزه على مواطنه توتنهام.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، يلتقي أتالانتا مع ضيفه أياكس في مباراة لا يمكن للأخير أن يفرط بها لأن خسارته تعني بأنه سيبتعد عن أحد أبرز منافسيه على البطاقة الثانية بفارق 6 نقاط.

وإذا كان أتالانتا حقق فوزاً عريضاً في الجولة الأولى، فهو يعاني محلياً بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين بعد 3 انتصارات، منذ مطلع الموسم، كان آخرها على أرضه أمام سامبدوريا 1-3.

وفي المجموعة الثالثة، يحل مانشستر سيتي الإنجليزي الساعي لإحراز باكورة ألقابه في المسابقة القارية ضيفاً على أولمبيك مرسيليا الفرنسي الفريق الوحيد من بلاده حتى الآن الذي توج باللقب القاري وذلك عام 1993.

وسيخوض سيتي المباراة على الأرجح في غياب مهاجميه الأساسيين، سيرجيو أغويرو الذي تعرض للإصابة مجدداً خلال المباراة أمام ويست هام يونايتد، وغابرييل جيزوس.

كما يلتقي ضمن المجموعة الثالثة بورتو البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني.