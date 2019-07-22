مواجهة استعراضية خيرية بين فيدرر ونادل

أعلن نجم التنس السويسري روجر فيدرر عزمه خوض مباراة استعراضية أمام غريمه الإسباني رافاييل نادال في جنوب أفريقيا العام المقبل.

ويواجه فيدرر صاحب الألقاب الـ 20 في البطولات الأربع الكبرى غريمه الإسباني الذي توج هذا الموسم بلقبه الـ12 في رولان غاروس يوم 7 فبراير المقبل بمدينة كيب تاون.

وستذهب أرباح المباراة إلى مؤسسة روجر فيدرر الخيرية. وستقام المواجهة على ملعب كايب تاون، الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، وبالتالي من المنتظر أن تحطم هذه المباراة الرقم القياسي في عدد الجماهير التي تحضر مباراة واحدة طوال تاريخ التنس.

وخسر فيدرر لقب بطولة ويمبلدون الأخير لفائدة غريمه نوفاك جوكوفيتش الذي بدد حلم السويسري في تحطيم رقم قياسي.

وتمكن جوكوفيتش المصنف الأول من الاحتفاظ بلقب بطولة ويمبلدون وذلك بالفوز على فيدرر بعد النهائي الأطول في تاريخ البطولة الإنجليزية.

وزاد ضياع اللقب التاسع من بطولة ويمبلدون في تعميق عقدة فيدرر في اللقاءات النهائية أمام خصمه جوكوفيتش.

وكان السويسري على موعد مع التاريخ من أجل إضافة إنجاز جديد لمسيرته الأسطورية، لكن خبرة الأعوام الـ20 بالملاعب العشبية هجرته لثوان معدودة وفتحت الباب أمام منافسه الصربي لحصد اللقب.

وكان النجم الألماني السابق بوريس بيكر أفضل من توقع الحالة النفسية لفيدرر بعد خسارة اللقاء النهائي الذي دخل التاريخ كأطول مباراة نهائية في ويمبلدون بعدما استغرق 4 ساعات و55 دقيقة والأول في غراند السلام الذي يحسم بشوط فاصل في المجموعة الخامسة بعد 24 شوطاً (12-12)، بقوله لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن السويسري “سيشعر بهذه الخسارة لفترة طويلة جداً”.