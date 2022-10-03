مواجهة برشلونة تحدد مصير إنزاغي مع إنتر ميلان

يواجه إنتر ميلان الإيطالي ومديره الفني سيموني إنزاغي أبرز تحديات الموسم الجاري حين يواجه ضيفه برشلونة الإسباني غداً الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويخوض الفريقان اللقاء الصعب والقوي وصفوفهما تعاني من غيابات بارزة، لكن مصير إنزاغي سيكون معلقاً على ما يبدو بنتيجة هذه المواجهة المرتقبة.

مصير إنزاغي مرهون بنتائج إنتر ميلان القادمة

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن مواجهات النيراتزوري الثلاث القادمة ستحدد مصير المدير الفني الذي يصارع للبقاء في منصبه.

ويلاقي الفريق اللومباردي البارسا غداً الثلاثاء ثم يواجه ساسوولو محلياً في الدوري الإيطالي يوم السبت، قبل أن يعود لمواجهة البلاوغرانا في أبرز مواجهات الأربعاء بعد القادم.

يذكر أن صفوف إنتر تعاني من غياب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، فيما يبتعد الأوروغوياني رونالد آراوخو والفرنسي جولز كوندي والهولندي ممفيس ديباي والإسباني هيكتور بيليرين والهولندي فرينكي دي يونغ.