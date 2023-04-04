مواجهة تشيلسي وليفربول تنتهي بالتعادل السلبي

البوابة - انتهى لقاء تشيلسي وضيفه ليفربول المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والذي جمعهما ليلة الثلاثاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالتعادل دون أهداف.

وفشلت مساعي الطرفين في زيارة شباك الآخر ليقتسما نقاط المواجهة.

ورفع تشيلسي رصيده بهذا التعادل إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، علماً بأن هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها تحت إشراف المدير الفني المؤقت برونو سالتور الذي خلف المقال غراهام بوتر بصفة مؤقتة.

بدوره، رفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن على سلم الترتيب العام.

في لقاءات أخرى ضمن نفس الجولة، فاز برايتون (السادس بـ 46 نقطة) على مستضيفه بورنموث بنتيجة 2-0، وتغلب ليدز يونايتد على ضيفه نوتينغهام فوريست بهدفين لهدف، وتفوق أستون فيلا على مستضيفه ليستر سيتي بالنتيجة ذاتها.