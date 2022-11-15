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مواعيد مباريات المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:04
الأرجنتين من أبرز المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022 (المصدر: أ ف ب)
الأرجنتين من أبرز المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022 (المصدر: أ ف ب)

مع تبقي عدة أيام على انطلاق منافسات المونديال، يستعرض معكم موقع البوابة مواعيد مباريات المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق البطولة المرتقبة على الأراضي القطرية في العشرين من شهر نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وصل منتخب الأرجنتين إلى العرس القطري بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة برصيد 39 نقطة.

وتقدم الفريق بصورة كبيرة منذ تولي ليونيل سكالوني الإشراف عليه ليصبح أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب العالمي الشهر القادم.

ويشارك الأرجنتينيون في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي جدول مواجهات منتخب الأرجنتين في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
13:00 الأرجنتين x السعودية الجولة الأولى (ستاد لوسيل)
المجموعة الثالثة		 beIN Sports Max
السبت 26 نوفمبر 2022
22:00 الأرجنتين x المكسيك الجولة الثانية (ستاد لوسيل) المجموعة الثالثة beIN Sports Max
الأربعاء 30 نوفمبر 2022
22:00

بولندا x الأرجنتين

 الجولة الثالثة (ستاد 974) المجموعة الثالثة beIN Sports Max
كلمات دالة:منتخب الأرجنتينكأس العالم 2022منتخب السعوديةليونيل سكالونيمنتخب بولندا

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