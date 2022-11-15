مع تبقي عدة أيام على انطلاق منافسات المونديال، يستعرض معكم موقع البوابة مواعيد مباريات المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق البطولة المرتقبة على الأراضي القطرية في العشرين من شهر نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وصل منتخب الأرجنتين إلى العرس القطري بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة برصيد 39 نقطة.

وتقدم الفريق بصورة كبيرة منذ تولي ليونيل سكالوني الإشراف عليه ليصبح أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب العالمي الشهر القادم.

ويشارك الأرجنتينيون في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي جدول مواجهات منتخب الأرجنتين في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):