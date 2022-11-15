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مواعيد مباريات المنتخب الألماني في كأس العالم قطر 2022

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:49
منتخب ألمانيا مطالب بتحقيق إنجاز مميز في مونديال قطر 2022 (المصدر: أ ف ب)
منتخب ألمانيا مطالب بتحقيق إنجاز مميز في مونديال قطر 2022 (المصدر: أ ف ب)

يستعرض معكم موقع البوابة مواعيد مباريات المنتخب الألماني في كأس العالم قطر 2022 الذي ستفتتح منافساته في العشرين من الشهر الجاري وحتى الثامن عشر من الشهر القادم.

تأهل المانشافت للمونديال القطري بعد تصدر المجموعة 12 في التصفيات الأوروبية المؤهلة، والتي جمع فيها 27 نقطة من 10 مباريات.

وسيكون المدير الفني هانزي فليك مطالباً بقيادة الفريق للمنافسة على اللقب على الأراضي القطرية أو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في ظل وفرة المواهب الشابة المتوفرة تحت إمرته.

ويشارك منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب الألماني في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي جدول مباريات المانشافت في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):

الأربعاء 23 نوفمبر 2022
16:00 ألمانيا x اليابان الجولة الأولى (ستاد خليفة الدولي) المجموعة الخامسة beIN Sports Max
الأحد 27 نوفمبر 2022
22:00 إسبانيا x ألمانيا الجولة الثانية (ستاد البيت) المجموعة الخامسة beIN Sports Max
الخميس 1 ديسمبر 2022
22:00

كوستاريكا x ألمانيا

 الجولة الثالثة (ستاد البيت) المجموعة الخامسة beIN Sports Max
كلمات دالة:منتخب ألمانيامنتخب كوستاريكامنتخب إسبانيامنتخب اليابانهانزي فليك

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