يستعرض معكم موقع البوابة مواعيد مباريات المنتخب الألماني في كأس العالم قطر 2022 الذي ستفتتح منافساته في العشرين من الشهر الجاري وحتى الثامن عشر من الشهر القادم.

تأهل المانشافت للمونديال القطري بعد تصدر المجموعة 12 في التصفيات الأوروبية المؤهلة، والتي جمع فيها 27 نقطة من 10 مباريات.

وسيكون المدير الفني هانزي فليك مطالباً بقيادة الفريق للمنافسة على اللقب على الأراضي القطرية أو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في ظل وفرة المواهب الشابة المتوفرة تحت إمرته.

ويشارك منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب الألماني في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي جدول مباريات المانشافت في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):