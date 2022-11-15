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مواعيد مباريات المنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:30
منتخب تونس يصل قطر (المصدر: أ ف ب)
منتخب تونس يصل قطر (المصدر: أ ف ب)

فيما يلي استعراض لـ مواعيد مباريات المنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022 الذي سيبدأ في العشرين من الشهر الجاري ويستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.

تأهل "نسور قرطاج" إلى المونديال القطري بعد تجاوز عقبة منتخب مالي في التصفيات الإفريقية النهائية.

ويتولى الإشراف على منتخب تونس في بطولة كأس العالم المدير الفني جلال القادري الذي يسعى لقيادة الفريق لتجاوز دور المجموعات.

ويشارك التونسيون ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا والدنمارك، وفرنسا حامل اللقب.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022

نستعرض تالياً جدول مباريات منتخب تونس في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
16:00 الدنمارك x تونس الجولة الأولى (ستاد المدينة التعليمية) المجموعة الرابعة beIN Sports Max
السبت 26 نوفمبر 2022
13:00 تونس x أستراليا الجولة الثانية (ستاد الجنوب) المجموعة الرابعة beIN Sports Max
الأربعاء 30 نوفمبر 2022
18:00 تونس x فرنسا الجولة الثالثة (ستاد المدينة التعليمية) المجموعة الرابعة beIN Sports Max
كلمات دالة:منتخب تونسكاس العالم 2022منتخب أستراليامنتخب فرنسامنتخب الدنماركجلال القادري

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