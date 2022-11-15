فيما يلي استعراض لـ مواعيد مباريات المنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022 الذي سيبدأ في العشرين من الشهر الجاري ويستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.

تأهل "نسور قرطاج" إلى المونديال القطري بعد تجاوز عقبة منتخب مالي في التصفيات الإفريقية النهائية.

ويتولى الإشراف على منتخب تونس في بطولة كأس العالم المدير الفني جلال القادري الذي يسعى لقيادة الفريق لتجاوز دور المجموعات.

ويشارك التونسيون ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا والدنمارك، وفرنسا حامل اللقب.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022

نستعرض تالياً جدول مباريات منتخب تونس في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):