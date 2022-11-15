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مواعيد مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:57
السعودية تتطلع لمشاركة مميزة في مونديال قطر 2022 (المصدر: أ ف ب)
السعودية تتطلع لمشاركة مميزة في مونديال قطر 2022 (المصدر: أ ف ب)

ما هي مواعيد مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 ؟ وعلى أي الملاعب سيخوض "الأخضر" مبارياته في النسخة المقبلة من المونديال.

تأهل منتخب السعودية إلى العرس العالمي بعد احتلاله قمة المجموعة الآسيوية الثانية، حيث جمع 23 نقطة من 10 مباريات.

ويتولى الفرنسي هيرفي رينارد الإشراف على الفريق منذ عام 2019، ويتطلع لقيادته لتحقيق أفضل إنجاز ممكن هذا العام.

يشارك المنتخب العربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي استعراض لجدول مباريات "الأخضر" في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
13:00 الأرجنتين x السعودية الجولة الأولى (ستاد لوسيل)
المجموعة الثالثة		 beIN Sports Max
السبت 26 نوفمبر 2022
16:00 السعودية x بولندا الجولة الثانية (ستاد المدينة التعليمية) المجموعة الثالثة beIN Sports Max
الأربعاء 30 نوفمبر 2022
22:00 السعودية x المكسيك الجولة الثالثة (ستاد لوسيل) المجموعة الثالثة beIN Sports Max
كلمات دالة:منتخب السعوديةكأس العالم 2022هيرفي رينارد

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