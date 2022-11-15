ما هي مواعيد مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 ؟ وعلى أي الملاعب سيخوض "الأخضر" مبارياته في النسخة المقبلة من المونديال.

تأهل منتخب السعودية إلى العرس العالمي بعد احتلاله قمة المجموعة الآسيوية الثانية، حيث جمع 23 نقطة من 10 مباريات.

ويتولى الفرنسي هيرفي رينارد الإشراف على الفريق منذ عام 2019، ويتطلع لقيادته لتحقيق أفضل إنجاز ممكن هذا العام.

يشارك المنتخب العربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي استعراض لجدول مباريات "الأخضر" في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):