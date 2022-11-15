يستعرض معكم موقع البوابة فيما يلي مواعيد مباريات المنتخب القطري في كأس العالم قطر 2022 والذي سينطلق في العشرين من شهر نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

ويتطلع "العنابي" صاحب الضيافة لترك بصمته في المونديال الذي يحتضنه على أرضه في سابقة هي الأولى في تاريخ الدول العربية.

ويقود المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز كتيبة قطر في البطولة بعد إنجازات مميزة خلال السنوات السابقة أبرزها التتويج بلقب كأس آسيا عام 2019.

ويشارك المنتخب صاحب الضيافة في المونديال على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إكوادور والسنغال وهولندا.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب القطري في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي جدول مباريات "العنابي" في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):