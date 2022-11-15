  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. مواعيد مباريات المنتخب القطري كأس العالم قطر 2022

مواعيد مباريات المنتخب القطري في كأس العالم قطر 2022

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:28
قطر في مهمة صعبة للعبور من المجموعة الأولى (المصدر: أ ف ب)
قطر في مهمة صعبة للعبور من المجموعة الأولى (المصدر: أ ف ب)

يستعرض معكم موقع البوابة فيما يلي مواعيد مباريات المنتخب القطري في كأس العالم قطر 2022 والذي سينطلق في العشرين من شهر نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

ويتطلع "العنابي" صاحب الضيافة لترك بصمته في المونديال الذي يحتضنه على أرضه في سابقة هي الأولى في تاريخ الدول العربية.

ويقود المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز كتيبة قطر في البطولة بعد إنجازات مميزة خلال السنوات السابقة أبرزها التتويج بلقب كأس آسيا عام 2019.

ويشارك المنتخب صاحب الضيافة في المونديال على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إكوادور والسنغال وهولندا.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب القطري في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي جدول مباريات "العنابي" في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):

الأحد 20 نوفمبر 2022
19:00 قطر x الإكوادور الجولة الأولى (ستاد البيت)
المجموعة الأولى		 beIN Sports Max
الجمعة 25 نوفمبر 2022
16:00 السنغال x قطر الجولة الثانية (ستاد الثمامة) المجموعة الأولى beIN Sports Max
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
22:00 هولندا x قطر الجولة الثالثة (ستاد البيت) المجموعة الأولى beIN Sports Max
كلمات دالة:منتخب قطركأس العالم 2022منتخب السنغالمنتخب هولندامنتخب إكوادورفيليكس سانشيز

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...