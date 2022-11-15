تعرف مع موقع البوابة على مواعيد مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 الذي ستنطلق منافساته في العشرين من شهر نوفمبر الحالي وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.

بلغ "أسود الأطلس" المونديال القطري بعد تجاوز منتخب جمهورية الكونغو في التصفيات الإفريقية النهائية.

ويشرف على تدريب المنتخب المغربي المدير الفني وليد الركراكي الذي يمني النفس في قيادة الفريق لأبعد ما يمكن في قطر.

ويشارك المغاربة في البطولة ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي جدول مباريات منتخب المغرب في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):