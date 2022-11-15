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مواعيد مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:53
منتخب المغرب يريد تخطي دور المجموعات على أقل تقدير (المصدر: أ ف ب)
منتخب المغرب يريد تخطي دور المجموعات على أقل تقدير (المصدر: أ ف ب)

تعرف مع موقع البوابة على مواعيد مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 الذي ستنطلق منافساته في العشرين من شهر نوفمبر الحالي وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.

بلغ "أسود الأطلس" المونديال القطري بعد تجاوز منتخب جمهورية الكونغو في التصفيات الإفريقية النهائية.

ويشرف على تدريب المنتخب المغربي المدير الفني وليد الركراكي الذي يمني النفس في قيادة الفريق لأبعد ما يمكن في قطر.

ويشارك المغاربة في البطولة ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي جدول مباريات منتخب المغرب في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):

الأربعاء 23 نوفمبر 2022
13:00 المغرب x كرواتيا الجولة الأولى (ستاد البيت) المجموعة السادسة beIN Sports Max
الأحد 27 نوفمبر 2022
16:00 بلجيكا x المغرب الجولة الثانية (ستاد الثمامة) المجموعة السادسة beIN Sports Max
الخميس 1 ديسمبر 2022
18:00 كندا x المغرب الجولة الثالثة (ستاد الثمامة) المجموعة السادسة beIN Sports Max
كلمات دالة:منتخب المغربكأس العالم 2022وليد الركراكيمنتخب كندامنتخب كرواتيامنتخب بلجيكا

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