لاعبو ليفربول يسخرون من صلاح بسبب وكيل أعماله

كشفت تقارير بريطانية اليوم أن النجم محمد صلاح تلقى بعض السخرية من زملائه في ليفربول خلال الفترة الأخيرة.

جاء هذا وفقاً لموقع "ذا أثلتيك"، والذي أكد أن السبب في هذه السخرية كان تغريدة رامي عباس وكيل النجم المصري في مواجهة تشيلسي.

ونشر عباس تغريدة مثيرة للجدل بعد استبدال صلاح في مواجهة الريدز أمام البلوز ضمن الدوري الإنجليزي.

وفاز تشيلسي على نظيره ليفربول بهدف نظيف على ملعب آنفيلد مطلع مارس الجاري، في مباراة لم تكن الأفضل لصلاح ورفاقه.

وقال الموقع أن تغريدة عباس أصبحت سبباً في بعض السخرية الخفيفة من النجم المصري في غرف ملابس ليفربول، ليتبادل لاعبو ليفربول النكت حولها معه.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لصلاح مع ليفربول، في ظل الخلافات بينه وبين زميله ساديو ماني والمدرب يورغن كلوب.

يذكر أن اسم صلاح ارتبط في الكثير من المناسبات بريال مدريد وبرشلونة.