مودريتش: أحب ميلان لكني أريد البقاء في ريال مدريد

تحدث نجم ريال مدريد لوكا مودريتش عن حقيقة ارتباطه بالانتقال إلى ميلان، عن رحيل كريستيانو رونالدو عن الملكي، وعن المرشحين للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، وذلك في حوار مطول مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وارتبط اسم الدولي الكرواتي في العامين الماضيين بترك ريال والانتقال إلى سيري آ، لكنه استمر في النهاية مع ريال مدريد رغم الشائعات.

وقال مودريتش للجريدة الإيطالية: "كان (زفونيمير) بوبان قدوتي أنا وأبي، عندما كنت صغيراً امتلكت قميص ميلان وتخيلت نفسي لاعباً في صفوفه، لكن عندما تلعب في ريال مدريد الأمر يختلف.

"إذا لم تسر الأمور بشكل جيد في مدريد أتخيل نفسي في الدوري الإيطالي، لكن الأولوية لمدريد، أريد إنهاء مشواري معه ولكن الأمر بيد النادي، أنا حزين لميلان، نفتقده في أوروبا".

وعن رأيه في رونالدو: "نفتقد أهدافه وشحصيته، دائماً يريد الانتصار وهذا يحفز البقية، هو شخص 10 على 10 ويملك قلباً كبيراً، ودائماً جاهز للمساعدة عندما تحتاجه".

وحول كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان: "يملك كل المواصفات لتصدر المشهد، لكنه يحتاج للاحتراف في بطولة لا يفوز فريقه بها بسهولة، يمتلك موهبة هائلة، كما هو حال فينيسيوس جونيور، يعجبني أيضاً كيفين دي بروينه ورحيم ستيرلينغ.

"يعجبني اللاعبين من نوعية (فرانشيسكو) توتي و(أليساندرو) ديل بييرو و(أندريا) بيرلو، اليوم هناك (نيكولو) زانيولو، موهبة رائعة، كذلك (ستيفانو) سينسي يثير فضولي، وأيضاً (لورينزو) إنسيني، و(أليخاندرو) غوميز، و(فرانك) ريبيري، و(اسماعيل) بن ناصر".

وكشف مودريتش عن رأيه في المرشحين لدوري الأبطال هذا الموسم: "أرى باريس سان جيرمان مرشحاً حتى مع توقف الدوري، هناك بالطبع بايرن ميونيخ وبرشلونة، كذلك من سيعبر من سيتي ومدريد، ولا يجب أن ننسى أتلتيكو".

وعاد صانع الألعاب للحديث عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل في مباراة ريال أمام يوفنتوس قبل عامين: "برأيي صحيحة، تعرض فاسكيز للدفع وهو يسدد، كيف يدعي السقوط؟ أتفهم الاحتجاج، التوقيت لا يصنع الفرق، سواء كانت في التسعين أو الدقيقة 30، (جيانلويجي) بوفون؟ أتمنى له كل الخير، من العظماء".

وشارك مودريتش الأحد في انتصار ريال مدريد على آيبار بنتيجة 3-1 في الظهور الأول للفريق بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا.