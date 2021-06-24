مودريتش أصغر وأكبر لاعب كرواتي يسجل في تاريخ اليورو

أصبح قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش أصغر وأكبر لاعب في بلاده يتمكن من التسجيل في نهائيات اليورو، بعدما أحرز هدفاً حين كان عمره 22 عاماً و273 يوماً في يورو 2008، وتمكن من التهديف أول أمس، بعمر 35 عاماً و286 يوماً في شباك اسكتلندا خلال يورو 2020 الحالية، ليحمل وصيف بطل كأس العالم 2018 على أكتافه نحو ثمن النهائي، بعدما كان مهدداً بالخروج المبكر من النهائيات.

وأحرز نجم ريال مدريد هدفاً يعد من بين الأجمل في تاريخ أوروبا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وصنع هدفاً آخر لتفوز كرواتيا 3-1، وتحجز بطاقة التأهل الثانية رافعة رصيدها إلى أربع نقاط بالتساوي مع التشيك، لكنها خطفت الوصافة بفضل الأهداف المسجلة في دور المجموعات، على حساب التشيك الثالثة التي سقطت بهدف نظيف أمام إنجلترا.

وتغنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف مودريتش وتفنن جمهور ريال مدريد في وصفه، لا سيما أنه أحرزه من تسديدة متقنة بالوجه الخارجي للقدم، واستقرت كرته على يمين الحارس الاسكتلندي في مشهد مميز، ما دفع مدربه، زلاتكو داليتش، إلى التعبير عن دهشته من المجهود الذي يبذله اللاعب بهذا العمر، قائلاً في مؤتمر عقب المباراة: «لا نعرف كيف يحافظ لوكا على مستواه المرتفع!»

وبعد قيادته منتخب كرواتيا إلى نهائي مونديال روسيا 2018، وكسره في العام نفسه احتكار الساحرين، ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، للكرة الذهبية، والتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم، يعود صانع ألعاب ريال مدريد المخضرم إلى إطلالة شبابية جديدة لا تعبر عن سنه، بل تجعل العمر مجرد رقم بالنسبة له.

وسجل «أمير كرواتيا» أرقاماً ساحرة في مباراة بلاده الحاسمة أمام اسكتلندا، إذ حصل على تقييم فني بدرجة متقدمة بلغت 7.78 من 10، وسجل هدفاً وصنع مثله، ولمس الكرة 116 مرة، وسدد على المرمى مرتين، ووصلت نسبة تمريراته الناجحة 89%، وفقاً لموقع الإحصاءات العالمي «هو سكورد».

فهل يفعلها مودريتش ويوصل كرواتيا إلى خط النهاية؟

أرقام مودريتش