مودريتش في طريقه إلى أول تجربة خارج أوروبا

كشفت تقارير بأن لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم لعام 2018، على رادار دي سي يونايتد المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، في صفقة ستكون مفاجئة إن تمت بنجاح.

ووفقا لموقع "ذي أثلتيك" الأميركي، فقد فتح النادي باب المفاوضات بالفعل مع صاحب الـ 34 عاماً، الذي لم يخض أي تجربة غير أوروبية على مدار مسيرته الحافلة.

وكان دي سي يونايتد يضم بين صفوفه النجم واين روني، إلا أن الأخير غادر مؤخراً وعاد لبلاده عبر بوابة ديربي كاونتي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى.

وفي نوفمبر الماضي، قالت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية، أن الكرواتي مطلوب من قبل إنتر ميامي أيضاً الذي يملكه النجم المعتزل ديفيد بيكهام.

وينتهي عقد مودريتش الحالي مع ريال مدريد صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق على تمديده.

وبدأ مودريتش مسيرته مع دينامو زاغرب الكرواتي، وانتقل منه عام 2008 إلى توتنهام هوتسبير، ثم انتقل صاحب الـ 127 مباراة دولية إلى ريال مدريد عام 2012، وبات أحد أهم صفقات النادي الملكي خلال السنوات العشر الأخيرة.