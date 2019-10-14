مودريتش في موقف صعب

يبدو أن لوكا مودريتش نجم ريال مدريد سيكون في موقف معقد خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود فيدي فالفيردي في وسط الملعب، إضافة إلى إمكانية ضم لاعب توتنهام كريستيان إيريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الدولي الكرواتي يواجه منافسة قوية من فالفيردي، رغم أن المدير الفني زين الدين زيدان يثق بقدراته في وسط الملعب.

وتابعت: "وضع مودريتش حرج في الفترة المقبلة، خصوصاً أن عقده ينتهي صيف عام 2020. لكن لاعب الوسط سيقاتل من أجل الحفاظ على مركزه، وهو الذي قدم أداءً رائعاً مع انطلاق الدوري الإسباني وتحديداً أمام غرناطة في المرحلة الأخيرة من البطولة".

يذكر أن متاعب مودريتش تضاعفت بعد تعرضه للإصابة خلال اللقاء الذي جمع منتخب بلاده بنظيره الويلزي وانتهى بالتعادل بهدف لمثله، إذ تعرض صانع الألعاب لإصابة تهدد مشاركته أمام ريال مايوركا ضمن الليغا السبت القادم.