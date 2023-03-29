مودريتش مستاء من إدارة ريال مدريد

البوابة - بدأ النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش يشعر بالقلق جراء تأخر إدارة ريال مدريد في تجديد عقده.

ويواظب صانع الألعاب على تقديم أداءٍ استثنائي مع الفريق الملكي، وما زال يراهن على الاستمرار في ملعب سانتياغو بيرنابيو لموسم آخر على أقل تقدير.

ومع انتهاء عقده الحالي بحلول الصيف المقبل، بدأت الشكوك تساور صاحب الـ 37 عاماً.

مودريتش يريد من ريال مدريد التعجيل بتجديد عقده

كشف موقع "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن الكرواتي مستاء لعدم مخاطبة النادي إياه بصدد التوقيع على اتفاق جديد حتى الآن.

وشكك إدواردو إيندا أحد محللي موقع "أوكيدياريو" بجدية مسؤولي ريال مدريد في تمديد عقد مودريتش، حيث قال: "أعلمتني مصادر بوجود شكوك جدية داخل أروقة ريال حيال هذا الأمر.

"كما قيل لي أن مسألة تجديد عقد (كريم) بنزيمة لموسم آخر باتت محسومة، وأن ريال طلب من (توني) كروس البقاء وتفعيل بند التجديد."