مودريتش مستمر مع ريال مدريد الموسم القادم

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية عبر الصحفي الشهير توماس رونسيرو بأن لوكا مودريتش نجم ريال مدريد سيستمر مع الفريق حتى نهاية عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي الكرواتي صيف عام 2021.

وارتبط اسم مودريتش بالرحيل عن ريال مدريد وسط اهتمام كبيري إيطاليا إنتر وميلان بضمه.

لكن رونسيرو أشار إلى أن مودريتش قرر الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده، وهذا بمثابة الخبر السار لعشاق وجماهير الميرينغي.

وأوضح الصحفي أن كان هناك بعض الشائعات التي تتحدث عن رحيل مودريتش الصيف، خاصةً في ظل تألق مارتن أوديغارد، وأخبار عودته إلى ريال من جديد.

ومودريتش قد أكد أكثر من مرة موافقته على الرحيل إذا لم يعد مفيداً للفريق، لأنه يرغب دائماً في أن يكون مفيداً للريال، وإذا حدث عكس ذلك سيرحل.

وأضاف رونسيرو أن مستوى مودريتش تحسن كثيراً في الآونة الأخيرة، وأصبح من دعائم الفريق الأساسية مع المدرب زين الدين زيدان، يكفي القول بأن تاسع أكثر اللاعبين مشاركة هذا الموسم بواقع 1،904 دقيقة.

يذكر بأن مودريتش شارك في 333 مباراة حتى الآن مع ريال مدريد، ونجح في تسجيل 22 هدفاً، وصناعة 57 هدفاً آخر.