مودريتش مطلوب في تشيلسي

قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

وأشارت إلى أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، يرى أن الكرواتي يستطيع إحداث طفرة في وسط ملعب البلوز، باللعب رفقة مواطنه ماتيو كوفاتشيتش.

وسبق أن كشفت تقارير إن إدارة ريال مدريد ترى أن مودريتش (34 عاماً) أدى واجبه مع الفريق على أكمل وجه، لذلك ستمنحه حرية تحديد مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل.

وأوضحت أن المسؤولين في الملكي أوصلوا لنجم الوسط أن استمراره لنهاية عقده سيسعدهم، إلا أنهم لن يقفوا في طريقه إن رغب باختيار وجهة أخرى.