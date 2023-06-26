مودريتش يتجاهل إغراءات الدوري السعودي من أجل ريال مدريد

تجاهل صانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عروضاً سعودية ضخمة ومغرية بـ "احترام كبير" من أجل الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي.

وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً كان قادراً على اختيار الانتقال إلى الشرق الأوسط وحصد الأجور الخيالية، إلا أنه فضل البقاء في مدريد في نهاية المطاف.

وقال رومانو أن الكرواتي كان سيتقاضى راتباً أسطورياً سيجعله من بين الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم بحال الموافقة على اللعب في السعودية، لكنه حسم أمره بالتوقيع على كشوفات ريال مدريد لعام آخر.

ويستمر النجم المخضرم في تحدي المنطق بتقديم مستويات استثنائية وفرض نفسه بشكلٍ دوري رغم سنه الكبير مقارنة بأقرانه.

ومن المتوقع أن يراهن ريال مدريد الموسم المقبل بشكلٍ أكبر على الفرنسي الشاب أوريليان تشواميني، وعلى تعاقده الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام مما يثير التساؤلات حول الدور الذي سيلعبه مودريتش مع الفريق.

يذكر أن نجم توتنهام هوتسبير السابق خاض مع الميرينغي 33 مباراة الموسم الماضي في جميع المنافسات سجل خلالها 4 أهداف، كما صنع 3 أهداف أخرى.