مودريتش يتمسك بالبقاء في ريال مدريد

أشارت تقارير إلى أن لوكا مودريتش لا يفكر بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أبداه الكرواتي زفونيمير بوبان الرئيس التنفيذي للعمليات المعين حديثًا في ميلان بمواطنه، إلا أن صانع الألعاب يريد مواصلة مسيرته مع الملكي.

بدورها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعد أن تم حظر ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم، جراء خروجه نظراً لقوانين اللعب المالي النظيف، يتطلع النادي الإيطالي إلى إعادة البناء مع فريق يمكن أن يتحدى المواسم القادمة في دوري أبطال أوروبا.

"من أجل حدوث ذلك، يريد الرئيس التنفيذي تقديم اسم عالمي لقيادة المشروع الطموح، نظراً لجودته وخبرته، ويرى بوبان أن مواطنه مودريتش هو اللاعب المثالي ليصبح قلب الفريق بهدف العودة إلى التحدي على صدارة الدوري الإيطالي".