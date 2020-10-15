مودريتش يحسم مصيره مع ريال مدريد

كشف تقرير إسباني عن آخر مستجدات موقف النجم لوكا مودريتش من تجديد عقده مع ريال مدريد.

وينتهي عقد مودريتش (35 عاماً) مع ريال نهاية الموسم الجاري، لكن الكرواتي يسعى للاستمرار بقميص الميرينغي.

وحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، ينوي مودريتش الاستمرار موسما آخر في النادي الملكي، إذ يحلم بالاعتزال بقميصه.

وأسهم مودريتش في العديد من الإنجازات مع ريال مدريد، أفضلها مشاركته في التتويج بـ4 بطولات لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى فوزه بجائزة الكرة الذهبية بعد اختياره أفضل لاعب في العالم.

ولا ينوي مودريتش الرحيل عن ريال مدريد، ومع ذلك، فهو يدرك أنه قرار لا يعتمد عليه فقط، وأن النادي من حقه ألا يجدد عقده.

وأوضح التقرير أن قرار تجديد عقد مودريتش، سيعتمد على ما سيقدمه الكرواتي هذا الموسم، وإذا سارت الأمور كما هي حالياً، سيبقى مودريتش مع ريال مدريد، حيث يعتمد عليه المدرب زين الدين زيدان بشكل أساسي، ولا يبدو أن مستواه تأثر بتقدمه في العمر.

وأضاف التقرير أن المال لن يكون متحكماً في علاقة مودريتش بريال مدريد، حيث يتقاضى حالياً 9 ملايين يورو، وهو مبلغ يقبل اللاعب بتخفيضه إلى 7 ملايين مثلما يتقاضى تيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور، من أجل تحقيق حلمه الأخير.

وكان مسؤولو ريال مدريد، قد وجهوا أنظارهم إلى لاعب جديد في بوروسيا دورتموند، خلال الموسم الحالي.

وجذب الأميركي جيوفاني رينا أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه في البوندسليغا.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب تلقى اهتماماً من ليفربول في وقت سابق، كما أنه الآن بات على رادار ريال مدريد.

وذكرت وسائل إعلام أنه ربما رينا ليس اللاعب الذي يحتاجه ريال مدريد بشكل كبير الآن، لكنه موهبة شابة تجذب الانتباه، لذلك فإنه يحظى بمراقبة مسوؤلي الميرينغي.

رينا لديه مرونة كبيرة، حيث يستطيع التواجد في خط الوسط، كما أن لديه قدرات اللعب على الأطراف.

يذكر أن ريال مدريد يراقب أيضاً المهاجم إيرلينغ هالاند من دورتموند أيضاً.