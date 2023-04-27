مودريتش يعلم ريال مدريد بقراره حول العرض السعودي

البوابة - تحدثت صحيفة "آس" الإسبانية عن كواليس لقاء صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش بفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وأشارت تقارير سابقة إلى تلقي النجم الكرواتي المخضرم عرضاً مغرياً من أحد الأندية السعودية بقيمة 50 مليون يورو مقسمة على موسمين، علماً بأن الاتفاق الذي يربطه حالياً بالفريق الملكي يمتد حتى الصيف القادم.

وأعلم اللاعب إدارة النادي عن استعداده لرفض هذا العرض من أجل البقاء في ملعب سانتياغو بيرنابيو لموسم آخر على أقل تقدير.

ريال مدريد بصدد تجديد عقد مودريتش

قالت الصحيفة الصادرة من مدريد أن بيريز يقدر موقف النجم المخضرم مما سيدفعه لعرض عقد جديد يمتد حتى صيف عام 2024.

يذكر أن مودريتش خاض 44 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن في جميع البطولات، سجل خلالها 6 أهداف ولعب دوراً رئيسياً في تأهل الفريق لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.