مودريتش يفكر في الرحيل

يفكر لوكا مودريتش جدياً في الرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأ يشعر بتجاهله في الفترة الأخيرة وهو ما ظهر بوضوح بعد أن بات احتياطياً في أغلب المباريات هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن الدولي الكرواتي لا يشعر بالارتياح في ريال مدريد بعد أن تم تجاهله من قبل المدرب زين الدين زيدان في بعض المباريات الكبرى مثل مواجهات أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وفي الكلاسيكو أمام برشلونة.

وكان مودريتش قد جذب انتباه إنتر الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يتحرك النيراتزوري مجدداً سعياً لضمه وذلك استغلالاً لوضعه الحالي داخل الملكي.