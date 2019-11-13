مودريتش يقتنص جائزة جديدة من ميسي ورونالدو

توج لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، بجائزة القدم الذهبية لعام 2019، والتي تمنح للاعبين المتألقين، الذين تزيد أعمارهم عن 29 عاماً، متفوقا بذلك على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي، قائد برشلونة.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم الكرواتي (34 عاماً) بات اللاعب السابع عشر الذي يحصل على الجائزة، والتي تم منحها للمرة الأولى إلى الأسطورة الإيطالية روبرتو باجيو عام 2003.

وقال مودريتش: "إنه لشرف لي أن أحصد هذه الجائزة. أنا في طريقي للعودة إلى أفضل مستوى، كما أني أظهرت ذلك في المباراة الأخيرة ضد آيبار".

وأتم: "سنخوض سبع مباريات مهمة للغاية حتى نهاية العام الحالي، وسنحاول مواصلة اللعب بشكل جيد".

يذكر أن مودريتش حصد لقب الأفضل (جائزة فيفا) والكرة الذهبية (جائزة فرانس فوتبول) وأفضل لاعب في أوروبا خلال العام الماضي.