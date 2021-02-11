مودريتش يمنح إدارة ريال مدريد الضوء الأخضر لتخفيض راتبه

سيضطر ريال مدريد للتفاوض مع لاعبيه بشكل منفرد من أجل تخفيض رواتبهم للمرة الثانية، فيما قدم النجم لوكا مودريتش عرضاً مغرياً لإدارة النادي.

ورفض لاعبو ريال مدريد تخفيض رواتبهم للمرة الثانية، مما يعني إجراء مفاوضات فردية مع كل لاعب على حدة.

وكشت إذاعة “كادينا سير” الإسباني، عن موافقة مودريش الذي من المنتظر أن يجدد عقده لموسم إضافي تخفيض راتبه بأي قدر تراه الإدارة مناسباً، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في ظل جائحة كورونا.

وينتهي عقد الكرواتي مع ريال مدريد في 30 يونيو القادم، إلا أنه من شبه المؤكد أن يجدد عقده بعدما توصل لاتفاق مع الإدارة، رغم عدم الإعلان الرسمي عن ذلك حتى الآن.

ويعتمد المدير الفني زين الدين زيدان على مودريتش بشكل كبير هذا الموسم، إذ يعتبر أحد أكثر اللاعبين مشاركة بمجموع 2074 دقيقة في جميع البطولات موزعة على 28 مباراة، ليصبح سادس أكثر لاعب مشاركة بعد كل من الحارس تيبو كورتوا، ورافاييل فاران، وكريم بنزيمة وكاسيميرو وفيرلان ميندي على الترتيب.

من جانبها، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية الصادرة من كتالونيا إلى وجود حالة من الاستياء داخل غرفة ملابس ريال مدريد تجاه رغبة الإدارة في تخفيض رواتبهم في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير يومياً عن عقد النادي لصفقات ضخمة الصيف القادم مثل استقطاب كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند.