موراتا حزين لغياب راموس عن يورو 2020

أعرب ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، عن أسفه لاستبعاد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، من قائمة منتخب إسبانيا استعداداً لبطولة يورو 2020.

وقال هداف يوفنتوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: «الحصول على الرقم 7 مع منتخب إسبانيا فخر ومسؤولية أيضاً».

موراتا يتطلع لتمثيل إسبانيا في يورو 2020

وأضاف: «نشأت وأنا أرى مهاجمين كبار يرتدون هذا الرقم ويحلمون بارتداء قميص إسبانيا بهذا الرقم، وهذا الأمر يحفزني كثيراً.

«بذلت أقصى جهد مع يوفنتوس طوال العام، وكنت أتطلع للتواجد في يورو، نعتقد جميعاً بأن لدينا الكثير من الفرص للذهاب بعيداً، أنا سعيد لتواجدي هنا مع المنتخب».

وبسؤاله عن مدى صحة قرار عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد، أجاب: «الحقيقة أني لا أهتم كثيراً، لكنه رجل يدير المجموعة بشكل رائع».