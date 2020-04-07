موراتا: سيميوني شخصية حازمة

كشف مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، أن لدى كل واحد من لاعبي الفريق الأول جهاز تحديد للموقع يستطيع مدربو الأحمال البدنية من خلاله التعرف على أنشطتهم اليومية.

وقال موراتا في حديث نشره النادي: «أعطونا أجهزة تحديد الموقع للتدريب، وهم يستطيعون معرفة ما نفعله في المنزل.

«يجب تحمل هذه الأسابيع من التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا، بالتأكيد هناك رغبة قوية في العودة للعب».

وبسؤاله عن مدربه دييغو سيميوني، قال أنه شخصية «حازمة» للغاية في التدريبات، لكنه قريب من اللاعبين على المستوى الشخصي.

وقال موراتا: «يمكنك الحديث معه عن أي موضوع ليس له علاقة بكرة القدم، إذا كان لديك مشكلة».

وأعلن مهاجم الروخيبلانكوس، في مقطع الفيديو الذي نشره النادي، انضمامه لحملة «نعطي كل شيء» التابعة للصليب الأحمر التي تسعى لجمع أموال للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.