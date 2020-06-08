موراتا لتعزيز هجوم إنتر ميلان

دخل ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، ضمن قائمة اهتمامات إنتر ميلان، لتعزيز خطه الأمامي، بعد أن كان أوليفييه جيرو أحد الحلول المطروحة في الفترة الماضية، قبل أن يمدد عقده مع تشيلسي.

وقالت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، الاثنين، أن أنتونيو كونتي مدرب النيراتزوري معجب بقدرات موراتا التهديفية، لذلك قد يضمه إلى فريقه.

وقررت إدارة النيرازوري تقديم عرض رسمي بقيمة 40 مليون يورو، لإقناع أتلتيكو مدريد ببيع مهاجمه نهاية الموسم الجاري، في حال تأكد رحيل لاوتارو مارتينيز، إضافة إلى أن الفريق الإسباني سيكون أكثر افنتاحاً على بيع الموافقة حال تعاقده مع إيدينسون كافاني، الذي رفض هو الآخر الانتقال لإنتر.

وكان موراتا قد خاض تجربة في إيطاليا، حينما انتقل إلى يوفنتوس عام 2015، وتألق بقميصه، وتأهل رفقته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود إلى ريال مدريد، لينتقل منه إلى تشيلسي وأتلتيكو.