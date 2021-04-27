موراتا يحلم بالبقاء في يوفنتوس

تحدث ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، حول مستقبله، علماً بأنه انضم للفريق على سبيل الإعارة قادماً من أتلتيكو مدريد.

وسجل الإسباني هدف التعادل ليوفي أمام فيورنتينا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، لتتعقد وضعية حامل اللقب في الدوري الإيطالي.

وكشف موقع “توتوميركاتوويب”، أن موراتا بهدفه في شباك الفيولا أصبح أفضل هداف إسباني في تاريخ يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

وأضاف أن المهاجم وصل إلى هدفه الـ 24 بقميص البيانكونيري، ليتخطى فيرناندو يورينتي الذي سجل 23 هدفاً خلال الفترة من 2013 إلى 2015.

وبتعادل يوفي، تراجع ترتيبه إلى المركز الرابع، وربما يخرج من المربع الذهبي.

وقال موراتا في تصريحات إعلامية: “لا أحد يذكر الأهداف العظيمة إذا لم تحقق الفوز، كان بإمكاننا تسجيل المزيد لكننا لم ننجح، ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني.

“أبدو جاداً لأني لا أحب عدم الفوز، نمر بموسم صعب، لا يهم من يسجل، فقط نهتم بالانتصار.

“يعلم الجميع أني سأظل هنا بكل سرور مدى الحياة إذا أتيحت لي الفرصة، لكن هذه مهنة وفي الكثير من الأحيان، ليس لدينا الكثير من الخيارات”.

ويستعد ريال مدريد وتشيلسي، الفريقان السابقان لموراتا، لمواجهة بعضهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال موراتا في هذا الصدد: “هذا لا يغير كثيراً بالنسبة لي، لا أفكر في الأمر، مع كل الاحترام الواجب لهما، ليس لدي أي فكرة، من المؤلم رؤية دوري أبطال أوروبا، لأنه من المفترض أن نكون هناك”.