موراتا يقود يوفنتوس لفوز مقبول على دينامو كييف

عاد يوفنتوس الإيطالي من أوكرانيا بفوزٍ ثمين على حساب مستضيفه دينامو كييف بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي لحساب الدور الأول من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

شهدت المباراة غياب النجم كريستيانو رونالدو عن تشكيلة المدرب أندريا بيرلو بسبب إصابته بفيروس كورونا.

جاء الهدفان عبر ألفارو موراتا في الدقيقتين 46 و 86 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

بهذه النتيجة، تصدر يوفنتوس المجموعة مؤقتاً برصيد ثلاث نقاط بانتظار ما سيحدث في المباراة الأخرى ضمن نفس المجموعة بين برشلونة الإسباني وفيرنتسفاروش المجري.

يذكر أن يوفنتوس سيستقبل الجولة المقبلة غريمه برشلونة على ملعب آليانز في مباراة يفترض أن تشهد عودة رونالدو، ليواجه غريمه التقليدي ليونيل ميسي بعد عامين من آخر مواجهة بينهما.