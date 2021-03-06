موراتا يقود يوفنتوس للتغلب على لاتسيو

حقق يوفنتوس فوزاً ثميناً على ضيفه لاتسيو وبثلاثة أهداف لهدف على ملعب آليانز لحساب المرحلة الـ 26 من الدوري الإيطالي لينعش آماله في المنافسة على اللقب.

جاءت أهداف الفائز عن طريق أدريان رابيو (39)، وألفارو موراتا (هدفان) في الدقيقتين 57 و(60 من ركلة جزاء)، بعدما تقدم الضيوف بهدفٍ مبكر سجله خواكين كوريا في الدقيقة 14.

ولم يشارك كريستيانو رونالدو نجم يوفي في اللقاء منذ البداية وجرى الزج به خلال الدقائق الأخيرة.

بهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع ليواصل فريق المدرب سيموني إنزاغي تراجعه خلال الأسابيع الأخيرة.