موراتا يمنح أتلتيكو مدريد الفوز على خيتافي

حقق أتلتيكو مدريد انتصاراً صعباً على ضيفه وجاره خيتافي بهدف نظيف في ختام مواجهات المرحلة الأولى من الدوري الإسباني التي جرت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

رغم أفضلية فريق المدرب دييغو سيميوني، إلا أنه احتاج إلى 23 دقيقة لاستكشاف مرمى الحارس دافيد سوليس، عن طريق هجمة منظمة أنهاها كيران تريبير بعرضية نموذجية من الجهة اليمنى، ارتقى لها ألفارو موراتا، الذي قابل الكرة برأسية سكنت الشباك.

وضمن أتلتيكو مدريد بالتالي 3 نقاط معنوية مهمة في بداية مشوار الليغا.