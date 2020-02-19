موراتا: يوفنتوس وليفربول الأقوى في دوري الأبطال

يعتقد ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، أن يوفنتوس هو أحد أقوى المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولا يرغب بمواجهته في البطولة.

ونجح أتلتيكو في الفوز على ليفربول بهدف دون رد أمس الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب دور الـ 16 من البطولة، بفضل ساوول نيغيز.

ولا يرغب موراتا الذي سبق وأن لعب ليوفنتوس مواجهة البيانكونيري في البطولة، نظراً لإيمانه بقوة الفريق الإيطالي.

وقال المهاجم الإسباني في تصريحات صحفية: "أعتقد أن ليفربول ويوفنتوس هما الأفضل في الأبطال، لا أريد مواجهة يوفي لو تأهلنا إلى ربع النهائي.

"أرى باريس سان جيرمان كذلك أحد أقوى المرشحين، لكن لا يوجد أي شيء مؤكد في دوري أبطال أوروبا".

ويخوض أتلتيكو مباراة الإياب أمام ليفربول في 11 مارس القادم على ملعب آنفيلد، بينما يخوض يوفنتوس مباراته الأولى بدور الـ 16 أمام ليون الفرنسي الأربعاء القادم.

يذكر أن موراتا سبق وأن لعب ليوفنتوس بعد رحيله عن ريال مدريد في 2014، قبل العودة مرة أخرى للملكي ومنه لتشيلسي ثم الانتقال مرة أخرى لمدريد من بوابة أتلتيكو.