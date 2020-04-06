موراتي: ميسي سينضم إلى إنتر

خرج تصريح قوي من رئيس إنتر السابق ماسيمو موراتي تحدث فيه عن تحركات من قبل النيراتزوري للتعاقد مع النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة ليونيل ميسي.

ارتباط إنتر بميسي ليس جديداً، إذ سبق وذكرت تقارير إيطالية عن اتفاق بين موراتي وجوان لابورتا، رئيس برشلونة السابق، في 2008 لضم ميسي حال قرر الرحيل عن البلاوغرانا.

وقال موراتي لـ "راديو 1": "برأيي ميسي ليس حلماً مستحيلاً حالياً لإنتر، ولم يكن حتى مستحيلاً قبل أزمة كورونا الحالية، مع نهاية عقده أنا متأكد أنه سيكون هناك تحركاً من الإدارة لجلبه لميلانو.

"فيما يخص هذا الموقف الأمر برأيي واضح، لا أعرف إذا كانت نتيجته سلبية أم إيجابية بعد، في موقف مثل هذا يجب أن لا تكون مستغلاً بشكل زائد، حتى تستفيد من الوضع.

"برأيي الشخصي هناك فرصة لرؤية أشياء غريبة تحدث في عالم كرة القدم".

تصريح مماثل خرج به أليساندرو ألتوبيلي، نجم إنتر السابق لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" في إطار تعليقاته عن إمكانية انضمام لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة: "سيبقى لاوتارو في ميلانو، عليه أن يستمر هنا ويثبت معدنه، أراه بنفس قيمة نيمار، إذا كان يريد اللعب مع ميسي، فلما لا يأتي ليو إلى إنتر؟"

يذكر أن آخر التقارير تشير إلى تردد من قبل مارتينيز في الانتقال لبرشلونة، وأحد الأسباب التي طرحها الإعلام هو وجود ميسي نفسه رفقة البارسا.